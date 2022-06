Must have w łazience - pisuar w domu!

W łazience dbamy o jak największy komfort - zarówno nasz, jak i domowników. Z tego wpisu dowiesz się, jak dużą zaletą jest posiadanie pisuaru w domu.

Informacje o pisuarze w pigułce

Pisuar najczęściej spotkamy w publicznych toaletach - jest to urządzenie sanitarne które umożliwia oddawanie moczu w pozycji stojącej. Zwykle korzystają z niego mężczyźni, jednak pojawiły się także tak zwane pisuary damskie, o węższym kształcie niż tradycyjne. Rzadziej widzimy pisuar w domu, choć ta opcja niesie wiele zalet (o nich za chwilkę). To urządzenie sanitarne miało swój epizod także w sztuce! Marcel Duchamp, kojarzony z ruchem dada i tzw. "ready-made" wprowadził początkiem XX wieku ten obiekt do galerii sztuki pod tytułem "Fontanna" - jego pisuar stał się symbolem radykalnego zerwania ze zrozumiałą sztuką w klasycznych ramach i dał początek otwarciu sztuki na działanie umysłu odbiorcy niż dotychczasowe wymagane wyrażanie siebie jako artysty i celowość jego działań.

Zalety pisuaru w domu

Posiadanie pisuaru na własny użytek niesie ze sobą wiele korzyści w korzystaniu ze wspólnej przestrzeni w łazience. Przede wszystkim pisuar w domu to znacznie większa higiena w łazience - pisuar zapobiega rozpryskiwaniu się nieczystości na boki i jest bardziej higieniczny niż oddawanie moczu do muszli klozetowej. To także większa oszczędność wody. Zalet jest oczywiście znacznie więcej - dowiedz się o nich ze strony internetowej sklepu twojabateria.pl.